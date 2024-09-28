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00:12, 28 сентября 2024Мир

В Германии супружескую пару задержали за показ российских каналов

Таможня ФРГ сообщила, что супружескую пару задержали за показ российских каналов

Фото: Pixabay

Проживающую в Германии супружескую пару заподозрили в организации показа российских телеканалов в интернете, об этом сообщила таможня ФРГ.

Подозреваемыми оказались 37-летний немец и его 42-летняя жена с украинским гражданством. «Предположительно, они предлагали своим клиентам несколько подпавших под санкции российских телеканалов через услугу IP TV, по крайней мере, с начала 2022 года», — говорится в сообщении.

В ходе обысков у супружеской пары изъяли оборудование, а также 40 тысяч евро наличными. Также наложен арест на активы супругов стоимостью в 120 тысяч евро, что соответствует предположительному размеру дохода от их деятельности. Платформу, на которой были доступны российские телеканалы, заблокировали.

В марте 2022 года постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание канала Russia Today и радио Sputnik на территории всех стран. Это решение объяснили тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

4 сентября власти США ввели санкции против российских СМИ. Под ограничения попали медиагруппа «Россия сегодня» и принадлежащие ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik.

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      Марина Совина
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