В московском аэропорту самолет заглох по пути к взлетной полосе

«Известия»: во Внуково во время рулежки к взлетной полосе заглох Boeing 737

В аэропорту Внуково во время рулежки к взлетной полосе заглох Boeing 737. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Уточняется, что борт должен был выполнить рейс из Москвы в Тюмень. По данным издания, инцидент произошел в 21:55, сейчас пассажиров выводят обратно в здание аэропорта.

25 сентября самолет, летевший в Уфу из-за рубежа, резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с летевшем из египетской Хургады Boeing 737-800. Экипаж лайнера доложил, что на борту находится больной пассажир. Командир воздушного судна решил экстренно приземлиться в другом российском городе. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи.