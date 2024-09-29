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15:26, 29 сентября 2024Бывший СССР

Военный эксперт дал прогноз по взятию под контроль России Угледара

Военный эксперт Дандыкин допустил взятие Угледара под контроль

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Россия в ближайшее время может взять под контроль город Угледар под Донецком, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» дал прогноз о боях за этот населенный пункт.

«Судя по всему, это должно произойти в ближайшее время, скажем так, неделька. Во-первых, там не столь большие [украинские] силы находятся, там остатки 72-й бригады, все дороги под огневым контролем, и в принципе, если они не отойдут в ближайшее время, тогда будут уничтожены или пленены», — поделился мнением специалист.

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По словам Василия Дандыкина, Угледар — это один из важных стратегических населенных пунктов

«Это южный фланг, один из мощных укрепрайонов, который был создан. Это очевидно, потому что бои там длились больше двух лет. Соответственно, сейчас обстановка складывается примерно такая же, как это было в Авдеевке, когда они ушли», — добавил он.

Украинский военнослужащий с позывным Мучной в своем Telegram-канале сообщил, что российские войска фактически окружили Вооруженные силы Украины в Угледаре. Он утверждает, что российские войска пытаются пробиться к селу Богоявленка.

Угледар расположен в Волновахском районе Донбасса. До военного конфликта там проживало около 15 тысяч человек. Бои за него продолжаются с начала российской спецоперации.

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