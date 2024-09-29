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08:03, 29 сентября 2024Россия

Возникшие из-за БПЛА пожары в Воронеже ликвидировали

ГУ МЧС: пожары в Воронеже и пригороде ликвидированы
СюжетПожар в Воронеже

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Воронеже и пригороде потушили пожары, возникшие в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев проинформировал, что в городе и за его пределами упало несколько подавленных и сбитых украинских беспилотников. Один из дронов попал в жилой комплекс, вследствие чего начался пожар.

Помимо этого, еще одно возгорание произошло после падения беспилотника в жилой застройке в левобережной части города. Также сообщалось, что несколько устройств горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами. Информация о пострадавших не поступала.

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      Марина Совина
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