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06:33, 29 сентября 2024Бывший СССР

ВС России построили «подземный город» на херсонском направлении

МО: на херсонском направлении построили «подземный город» для российских военных

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Специалисты группировки войск «Днепр» построили «подземный город» для российских военнослужащих на херсонском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«"Подземный город" для проживания и обслуживания личного состава группировки войск "Днепр" создан российской армией. В "подземном городе" имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что блиндажи в данном «городе» оборудованы электричеством, водоснабжением, отоплением и связью. Протяженность его траншей превышает четыре километра, а глубина — четыре метра. В Минобороны отметили, что в «городе» были созданы все условия для отдыха военнослужащих, которые затем продолжат выполнять боевые задачи на линии соприкосновения.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России смогли зайти и закрепиться на восточной окраине Угледара. Источники с мест отметили, что пока серьезные проблемы для бойцов создают многоэтажки, окружающие населенный пункт по периметру.

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      Артём Верейкин
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