Российские войска закрепились на восточной окраине Угледара

WarGonzo: ВС России смогли зайти и закрепиться на восточной окраине Угледара

Вооруженные силы (ВС) России смогли зайти и закрепиться на восточной окраине Угледара. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По информации канала, российские штурмовые группы смогли продвинуться после зачистки двух шахт в промышленной зоне города. Источники с мест отметили, что пока серьезные проблемы для бойцов создают многоэтажки, окружающие населенный пункт по периметру.

«По позициям ВСУ наносятся десятки ударов средствами дальнего поражения, и шансы долго держать оборону в одном месте у противника крайне малы», — добавляют авторы канала.

Ранее сообщалось о блокировке угледарской группировки украинских войск российскими войсками. Уточнялось также, что единственная грунтовая дорога, по которой ВСУ пытаются выходить, находится под полным огневым контролем ВС РФ.