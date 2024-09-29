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16:56, 29 сентября 2024Из жизни

Женщина разбогатела на 47 миллионов рублей благодаря отмененной поездке

В США женщина выиграла в лотерею $500 тысяч благодаря отмененному отпуску

Фото: Michigan Lottery Website

Жительница США выиграла в лотерею 500 тысяч долларов (47,1 миллиона рублей) благодаря отмененной семейной поездке на выходных. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

Трейси Вербовски из городка Кавкаулин, штат Мичиган, рассказал, что долго собиралась отправиться в поездку с семьей, но эти планы сорвались. «Я очень хотела поехать в небольшой отпуск, но в итоге мы остались дома и пошли поужинать в ресторан», — поделилась воспоминаниями женщина.

После ужина она вспомнила, что у нее есть несколько выигрышных билетов моментальной лотереи Detroit Lions на мелкие суммы. Вербовски решила зайти в ближайший супермаркет, чтобы обналичить их и купить новые. Дома она начала проверять билеты и вскоре поняла, что разбогатела.

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«Когда я стерла защитную полосу на одном билете и увидела, что выиграла 500 тысяч долларов, то закричала: "Кажется я только что выиграла кучу денег!" Я показала билет домашним, и сначала никто не мог в это поверить», — рассказала Вербовски.

Она также заявила, что теперь очень рада отмене поездки. Американка решила купить на выигрыш лодку, а остаток денег отложить на будущее.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вирджиния выиграл в лотерее миллион долларов из-за тяги к энергетическим напиткам. Мужчина зашел в магазин, чтобы купить энергетик и заодно приобрел лотерейный билет.

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      Никита Савин
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