Житель Новогродовки Игорь: российские штурмовики были строгими, но добродушными

Российские штурмовики, которые освобождали населенный пункт Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР), помогали эвакуировать мирных жителей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал местный житель Игорь.

По его словам, военные были строгими, но при этом добродушными. «Все у них было как надо, по регламенту. (...) Спасать нас зашли лучшие ребята», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что украинские солдаты вели себя иначе. По словам Игоря, они оскорбляли местных жителей, а также стреляли и бросали гранаты.

О переходе Новогродовки под контроль Вооруженных сил (ВС) России стало известно в августе. Тогда также сообщалось о взятии российскими военными сел Мемрик и Калиново на покровском направлении в ДНР.