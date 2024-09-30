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18:02, 30 сентября 2024Спорт

Авербух ответил на обвинения украинской олимпийской чемпионки

Илья Авербух заявил, что украинская фигуристка Оксана Баюл славится эпатажем

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух ответил на обвинения украинской олимпийской чемпионки Оксаны Баюл в том, что российские фигуристы выпрашивают деньги у властей. Его слова приводит Sport24.

Авербух заявил, что бывшая спортсменка славится эпатажем и ощущением потери реальности. «Деньги в конвертах, то, что мы бегаем за деньгами к президенту, — слова Баюл комментировать невозможно», — посчитал он.

Ранее Баюл заявила, что в 2006 году ей предлагали работать с Россией, однако она отказалась. По словам спортсменки, ей не нравилось, что ей платили черным налом, а также то, что фигуристы находились на государственном попечении.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).

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      Анастасия Борисова
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