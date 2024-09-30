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13:21, 30 сентября 2024Бывший СССР

Белоруссия начала проверку авиации и войск ПВО

Минобороны Белоруссии начало проверку подразделений ВВС и ПВО

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Министерство обороны Белоруссии начало проверку подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, 30 сентября начался очередной этап проверки Вооруженных сил Белоруссии. Военнослужащие и призванные из запаса военнообязанные примут участие в подготовке вооружения и в передислокации в указанные районы.

«Основной акцент проверки — на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО», — подчеркнули в белорусском Минобороны.

Ранее белорусские силовики провели учения с учетом ситуации в Курской области. В рамках учебных маневров силовики отработали борьбу с диверсионными группами на подступах к городу и в его черте.

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