Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:01, 30 сентября 2024Экономика

Большинство россиян не захотели нести ответственность за пенсионный капитал

Ключник: 41 % россиян считают государство ответственным за пенсионные накопления

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Большинство российских граждан (80 процентов) не хотят нести ответственность за накопление своего пенсионного капитала. Такие резудльтаты показал опрос от НПФ «Будущее» и проекта по финансовому просвещению «Графин», с которым ознакомилось ТАСС.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи россиян. 41 процент из них считают государство ответственным за формирование пенсионных накоплений, 39 процентов опрошенных заявили о готовности разделить эту ответственность поровну. Еще 14 процентов (каждый седьмой респондент) полагают, что самостоятельно должны отвечать за такие сбережения.

Также в исследовании указано, что 30 процентов людей хотят жить на пенсии, имея пассивный доход, еще 28 процентов не будут бросать работу по достижении пенсионного возраста. 27 процентов респондентов рассчитывают на страховую пенсию, а 19 процентов — на личные сбережения.

Лишь 5 процентов участников опроса заявили, что озаботятся пенсионными сбережениями только по наступлении этого возраста. Чаще всего россияне начинают откладывать деньги на пенсию после 45 лет, четверть опрошенных — с 35-летнего возраста, когда заработок стабилен и есть возможность создать финансовые накопления.

25 процентов заявили, что им было бы комфортно копить на пенсию до одной тысячи рублей в месяц, уточнил управляющий директор НПФ «Будущее» Дмитрий Ключник. 33 процента россиян назвали достаточной сумму в 1-5 тысяч рублей, еще 30 процентов -— от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее в Госдуме рассказали о надбавке к пенсии для двух категорий россиян в 2025 году. Речь об инвалидах I группы и пенсионерах старше 80 лет, они получат допвыплату в размере 1200 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Разбивали стекла и выпрыгивали из окон». Под Краснодаром столкнулись фура и автобус, пострадали десятки людей

      Американский журналист выступил с заявлением насчет мощной природной катастрофы в США

      Пожар в гостинице «Киев» в Дагестане полностью ликвидировали

      Кеннеди-младший сообщил о последствиях победы Харрис

      Россиянам напомнили о повышении пенсии в октябре

      ПВО сбила воздушные цели в российском регионе

      ЦАХАЛ нанесла удар по школе в Газе

      Открытое горение в гостинице «Киев» в Дагестане ликвидировано

      Пожаловавшаяся на развод из-за бытовой причины женщина нашла поддержку в сети

      В Британии сообщили об оказавшейся в ловушке в Угледаре бригаде ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше