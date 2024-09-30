Большой спас отряд от украинской «Бабы Яги»

Боец ВС России Большой спас свой отряд от дрона «Баба Яга»

Боец вооруженных сил (ВС) России Иван Ежов с позывным Большой из отряда БАРС-3 спас свой отряд от украинской «Бабы Яги» на запорожском направлении. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Большой находился на одной из позиций со своей ротой. Соседний отряд частично обезвредил вражеский дрон типа «Баба Яга», тем самым обнаружив себя.

По словам бойца, его опыт подсказал ему не терять бдительность, что сподвигло его приказать подчиненным пройти в укрытие. Это спасло жизни бойцов его отряда от последующего налета.

«Потом бросили заряды по блиндажу. Его тоже сильно повредило. Но из ребят никто не спал. Все были в готовности. В общем отделались звоном в ушах», — рассказал Большой.

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