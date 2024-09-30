Доктор Мясников раскрыл связь сахарозаменителей и диабета

Врач Мясников: сахарозаменители повышают риск развития диабета второго типа

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл связь сахарозаменителей и диабета. Специалист заявил, что сахарозаменители повышают риск развития болезни. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи ответила утвердительно на вопрос о том, приводит ли употребление сахарозаменителей к развитию диабета второго типа. Доктор согласился с утверждением девушки.

«Сахарозаменители сегодня находятся в красной зоне. Из-за того, что в них меньше калорий, чем в натуральном сахаре, они не становятся менее вредными. Оказывается, они даже более вредные, чем сахар», — объяснил медик. Кроме того, по словам врача, сахарозаменители также провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Ранее Мясников предупредил, что сахарозаменители могут быть смертельно опасны. Доктор заявил, что сахарозаменители, которые содержатся в диетических напитках и других продуктах без сахара, повышают риск инфаркта и инсульта.