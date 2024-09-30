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04:30, 30 сентября 2024Мир

ЕК выделит 10 миллионов евро на помощь пострадавшим ливанцам

Еврокомиссия выделит 10 млн евро на помощь пострадавшим жителям Ливана

Фото: Johanna Geron / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) объявила о выделении 10 миллионов евро на гуманитарную помощь гражданам Ливана, пострадавшим от боевых действий между радикальной группировкой «Хезболла» и Израилем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что жители Ливана «подвергаются крайнему насилию». Он добавил, что ни в чем не повинные гражданские лица «расплачиваются за конфронтацию» между «Хезболлой» и Израилем.

Еврокомиссар подчеркнул, что в настоящее время, более чем когда-либо, все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право. Он добавил, что экстренное гуманитарное финансирование предназначено для удовлетворения самых насущных потребностей.

Ранее премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что примерно миллиону ливанцев пришлось покинуть свои дома из-за ударов Израиля. По его словам, это шестая часть населения.

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      Марина Совина
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