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07:23, 30 сентября 2024Бывший СССР

«Эспаньола» сообщила о взломе РЭБ ВСУ в ДНР

ТАСС: бойцы «Эспаньолы» взломали РЭС ВСУ в Часов Яре

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы добровольческого батальона «Эспаньола» взломали стену радиоэлектионной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил заместитель начальника информационно-аналитического центра «Мелодия» Евгений Рассказов с позывным Топаз в беседе с ТАСС.

По его словам, из-за недостатка техники ВСУ решили прибегнуть к технической борьбе. Для этого они использовали беспилотники и современные РЭБ.

«Временно (противник) создал для нас такую стену, которую пришлось взламывать уже не мускулами, а мозгами. И к настоящему моменту "Эспаньола" уже реализовала на направлении РЭБ собственного производства и поставки от государства на апробацию. РЭБ оказался эффективным», — рассказал Топаз.

Боец заключил, что сейчас подразделение готовится к «стремительному и эффективному маневру».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что вся оборона ВСУ в Южном Донбассе может пасть в скором времени. Эксперт подчеркнул, что украинская армия находится в критическом положении сразу на нескольких направлениях. По его словам, Киев скоро потеряет Часов Яр, а в Курской области их ждет настоящая катастрофа.

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      Евгений Силаев
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