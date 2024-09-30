arXiv: открыта редкая экзопланета HD 86728 b

Международная группа астрономов сообщила об открытии новой экзопланеты, вращающейся вокруг звезды HD 86728, в рамках проекта NEID Earth Twin Survey (NETS). Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Экзопланета была обнаружена с помощью спектрографа NEID, установленного на 3,5-метровом телескопе WIYN1 в Национальной обсерватории Китт-Пик. Этот спектрограф используется для поиска маломассивных экзопланет в окрестностях ярких звезд. Экзопланета вращается вокруг звезды HD 86728, которая находится на расстоянии 48,6 световых лет от Земли и относится к спектральному типу G3Va.

В исследовании использовались данные, собранные в течение трех лет в ходе 137 ночей наблюдений. Новая экзопланета, получившая обозначение HD 86728 b, имеет массу около 9,16 массы Земли и движется по круговой орбите с периодом 31,15 дня. Она находится на расстоянии 0,19 астрономической единицы от своей звезды.

Исследователи отметили, что большинство планет с подобными характеристиками обычно входят в многопланетные системы. Если же HD 86728 b окажется единственной планетой в этой системе, то она войдет в число редких экзопланет — менее 12 процентов таких объектов обнаруживаются без «планетных собратьев». Однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие наблюдения.

Звезда HD 86728 имеет массу, схожую с солнечной, радиус в 1,24 солнечного радиуса и температуру около 5610 кельвинов. Её металличность равна 0,2, что указывает на относительно богатое содержание тяжелых элементов по сравнению с Солнцем. Эти параметры важны для понимания условий формирования экзопланет вокруг таких звезд.

Ученые подчеркивают, что инструменты вроде NEID позволят в будущем находить аналоги Земли и экзопланеты с более длительными орбитальными периодами.