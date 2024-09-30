ФСБ и МВД задержали троих российских подростков при попытке поджечь вышку сотовой связи

Под Калининградом ФСБ и МВД задержали подростков за попытку поджечь вышку связи

В Калининградской области сотрудники ФСБ и полиции задержали троих несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, пытавших совершить поджог вышки сотовой связи у поселка Горино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Юных поджигателей помог поймать местный житель. Он ночью заметил неизвестных в масках, вломившихся в помещение с оборудованием вышки. Мужчина вызвал полицию и пошел к месту происшествия. Там он сумел разглядеть поджигателей и узнал в одном из них 15-летнего жителя поселка.

Оказалось, что подросток списался в мессенджере с пользователем, предлагавшим нелегальный заработок на поджогах. В полиции предоставили видео с перепиской.

На кадрах видны сообщения, в которых абонент предлагает поджечь локомотив за 80 тысяч рублей и вышку за 25 тысяч рублей.

Подросток уговорил двух знакомых поджечь вышку и заработать денег. Они взломали помещение и облили оборудование горючей смесью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи проверяют задержанных на причастность к другим подобных преступлениям.

26 сентября сообщалось, что Вахитовский районный суд Казани взял на два месяца под стражу мужчину за попытку поджога здания мэрии.