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11:36, 30 сентября 2024Экономика

Китай рекордно нарастил ввоз одного вида лесопромышленной продукции из России

«Рослесинфорг»: Китай нарастил импорт фанеры из РФ в 2,7 раза в январе-августе

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам первых восьми месяцев 2024 года Китай, являющийся главным покупателем российской лесопромышленной продукции, рекордно нарастил импорт фанеры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков агентства «Рослесинфорг».

Как пояснили эксперты, за отчетный период экспорт фанеры из России в азиатскую страну подскочил в 2,7 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 395,7 тысячи кубометров. Из всех видов лесопромышленной продукции РФ именно поставки фанеры продемонстрировали «взрывной» прирост. «Рост поставок в Китай российской фанеры бьет все новые и новые рекорды», — резюмировали аналитики.

В то же время совокупный объем экспорта российской лесопромышленной продукции за отчетный период не дотянул 2,8 процента до показателя, установленного в том же периоде 2023-го, добавили эксперты. В январе-августе 2024-го отечественные поставщики отправили в КНР в общей сложности 9,1 миллиона тонн фанеры, шпона, древесностружечных плит, бумаги, картона и лесной химии, заключили эксперты.

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Китай стал ключевым импортером российской лесопромышленной продукции после ввода западными странами масштабных санкций в отношении РФ. На фоне почти полной потери европейского рынка отечественные лесопромышленники стали перенаправлять выпавшие объемы преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

В то же время резкое изменение географии поставок пока не принесло особой выгоды российским экспортерам. В конце августа 2024 года глава лесопромышленного холдинга Segezha Group Михаил Шамолин заявил, что лесоперерабатывающие предприятия на северо-западе России столкнулись с резким падением стоимости поставок в КНР. Если в начале 2023 года китайские покупатели приобретали подобную продукцию примерно за 120 долларов за кубометр, то к осени 2024-го стоимость поставок упала до 20 долларов, а в некоторых случаях — до 4 долларов.

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