Исследовательница нашла новый вид акулы-призрака и назвала его в честь бабушки

В водах у Новой Зеландии нашли рыбу-призрак

Исследовательница из Новой Зеландии открыла новый вид акулы-призрака — австралийскую узконосую рыбу-призрак — и назвала его в честь бабушки. Об этом сообщает CNN.

Сотрудница новозеландского Национального института водных и атмосферных исследований (NIWA) Брит Финуччи нашла необычную особь в океанских водах между Австралией и Новой Зеландией. До этого предполагалось, что у акул-призраков нет биологических ответвлений. Отмечаются, что они обитают так глубоко, что их сложно изучать.

Австралийская узконосая рыба-призрак уникальна удлиненной и вдавленной по бокам мордой, тонким туловищем, большими глазами и очень длинными и широкими грудными плавниками. Она также выделяется окрасом — шоколадно-коричневым.

Финуччи дала новому виду название Harriotta avia. «Avia в переводе с латыни означает "бабушка". Я хотела отдать ей должное, потому что она гордилась мной и поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры ученого», — объяснила исследовательница.

Акулы-призраки являются хрящевыми рыбами, принадлежащими к отряду древнейших из всех ныне живущих рыб — химерам. Их считают дальними родственниками акул и скатов. Химеры любят темноту и питаются донными животными — ракообразными, моллюсками и червями.

Ранее ученые обнаружили в глубинах Андаманского моря у берегов Таиланда новый вид акул-призраков с огромной головой, гигантскими мерцающими глазами и плавниками-перьями. Загадочную глубоководную хищницу назвали Chimaera supapae в честь ученой Супап Монколпрасит, которая посвятила свою жизнь изучению хрящевых рыб.