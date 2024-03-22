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17:28, 22 марта 2024Из жизни

Ученые нашли акулу-призрака с мерцающими глазами и плавниками-перьями

У берегов Таиланда обнаружили неизвестный ранее вид древнейших акул-призраков

Фото: Daniel Newman / Unsplash

Ученые обнаружили в глубинах Андаманского моря у берегов Таиланда неизвестный ранее вид акул-призраков с огромной головой, гигантскими мерцающими глазами и плавниками-перьями. Об этом сообщает LiveScience.

Загадочную глубоководную хищницу назвали Chimaera supapae. Это хрящевая рыба, принадлежащая к отряду древнейших из всех ныне живущих рыб — химерам. Их считают дальними родственниками акул и скатов. Chimaera supapae стала 54-м известным видом химер. Ученые считают большой удачей, что нашли новый вид именно в водах Андаманского моря, поскольку глубина на некоторых участках там превышает 4,4 тысячи метров, что усложняет исследования.

Химеры обитают на глубине ниже 500 метров, прячутся в темноте, питаясь донными животными — ракообразными, моллюсками и червями. Они часто выбирают океанские хребты и ущелья. Химер часто называют акулами-призраками и рыбами-крысами из-за их больших блестящих глаз и заостренных вытянутых тел, напоминающих крысиные.

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Мертвый молодой самец Chimaera supapae был обнаружен в рамках проекта глубоководных исследований в 2018 году. Ученые нашли его на глубине около 775 метров от поверхности. От сородичей его отличает массивная голова с короткой мордой и большие овальные глаза, которые занимают более 32 процентов от общей площади головы. А плавники-перья, предположительно, связаны со способностью маневрировать по скалистому дну с высоким рельефом, по словам автора статьи о новом виде Дэвида Эббота. Большие переливающиеся зеленые глаза помогают животному видеть в темноте. На темно-коричневой коже нет заметных линий или узоров, а на спине рыбы присутствует шип.

Вид был назван supapae в честь ученой Супап Монколпрасит, которая посвятила свою жизнь изучению хрящевых рыб. Название отряда «химеры» отсылает к греческому мифологическому огнедышащему созданию с тремя головами — головой льва впереди, головой козла на спине и головой змеи на хвосте.

Ранее сообщалось, что в США двое студентов пошли к лесному пруду, чтобы слушать кваканье лягушек для задания по биологии, и случайно нашли неизвестных науке синих раков. Интересной особенностью этих членистоногих оказалось то, что они живут не в воде, а закапываются в землю у берега.

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      Антонина Черташ
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