Избившего пенсионерку с цветами россиянина отправили под домашний арест

В Ульяновске россиянина отправили под домашний арест за избиение пенсионерки

Россиянин, избивший продававшую цветы у входа в магазин пенсионерку, отправлен под домашний арест. Об этом в понедельник, 30 сентября, в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, мера пресечения подозреваемому в хулиганстве была избрана по ходатайству дознавателей Засвияжского района Ульяновска.

28 сентября злоумышленник увидел пожилую женщину на улице 50-летия ВЛКСМ, он подошел к ней и несколько раз ударил кулаком в лицо. После задержания подозреваемый попросил у нее прощения.