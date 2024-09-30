Клава Кока показала ремонт в новой квартире

Клава Кока показала отделку в своей новой квартире в Москве

Певица Клава Кока заканчивает ремонтировать свою новую квартиру в центре Москвы и готовится к переезду. Артистка показала результат в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кока поделилась видеороликом, на котором можно увидеть готовую отделку. В квартире певицы белые стены, потолки и светлый паркет. Клава призналась, что ей очень нравится итог ремонтных работ.

Сейчас артистка занимается покупкой мебели в новую квартиру. По ее словам, этот этап обустройства жилья является самым приятным. Кока уже заказала люстру, ковер, несколько предметов декора и матрас. «В принципе, могу завтра приехать и уже спать на нем», — отметила певица.

Ранее Клава Кока пожаловалась на высокую стоимость ремонта. Она добавила, что успела пожалеть о решении заняться интерьером квартиры.