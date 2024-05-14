Клава Кока пожаловалась на дорогой ремонт

Клава Кока пожаловалась на стоимость ремонта

Певица Клава Кока пожаловалась на стоимость ремонта в своей квартире. Подробности о переделке жилья звезда рассказала на церемонии вручения премии «Жара Music Awards», передает kp.ru.

Ремонт в квартире Коки начался год назад. Певица призналась, что успела пожалеть о решении заняться интерьером квартиры.

«Это очень сложно, когда тебе нужно из тысячи оттенков пола выбрать один, определиться с материалом. Оказывается, у белого есть сто оттенков. Я постоянно сомневаюсь, постоянно не понимаю, правильный ли я сделала выбор. Плюс это все очень дорого, что-то нужно ждать. Я люблю так: ты заплатил — ты получил», — объяснила артистка.

Кока добавила, что ко всему прочему не уверена в надежности команды, которая занимается ремонтом ее квартиры. По ее словам, окончательно понятно станет только после того, когда она заселится. «Пока я не могу понять, обвалится ли мой потолок или нет. Сейчас мы на этапе чистовой отделки», — отметила певица.

Ранее сообщалось, что стоимость новой квартиры Клавы Коки в центре Москвы составляет более 61 миллиона рублей.