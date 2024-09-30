Клава Кока прошлась в бикини перед камерой

Певица Клава Кока показала фото в бикини со съемок проекта «Звезды в джунглях»

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала фото в купальнике. Данный пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя исполнительница поделилась кадрами со съемок проекта «Звезды в джунглях», которые проходили в лесах Южной Америки. На одном из них артистка прошлась в черном бикини по ночному пляжу.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в топе от купальника, закопанной по пояс в песок. При этом рядом с ней находилась блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, которая также примерила бикини, выбрав комплект зеленого оттенка.

В августе Клава Кока в бикини снялась с полуобнаженным возлюбленным Александром Повериным.