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10:39, 30 сентября 2024Россия

Кремль выпустил видеообращение Путина в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии

Появилось видеообращение Путина в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии

Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии. Видеоролик опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

Президент назвал Россию исторической родиной Донбасса и Новороссии, а также заявил о попытках Украины при поддержке Запада прервать связь этих регионов с Москвой.

Комментируя ход специальной военной операции, президент высказался о ее освободительном характере и добавил, что все намеченные цели будут достигнуты.

Также Путин обвинил Запад в подготовке украинских войск к карательным акциям в российских регионах, в том числе в Крыму. «Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне», — сказал он.

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      Алан Босиков
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