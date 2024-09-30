Кремль выпустил видеообращение Путина в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии

Появилось видеообращение Путина в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии. Видеоролик опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

Президент назвал Россию исторической родиной Донбасса и Новороссии, а также заявил о попытках Украины при поддержке Запада прервать связь этих регионов с Москвой.

Комментируя ход специальной военной операции, президент высказался о ее освободительном характере и добавил, что все намеченные цели будут достигнуты.

Также Путин обвинил Запад в подготовке украинских войск к карательным акциям в российских регионах, в том числе в Крыму. «Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне», — сказал он.