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12:06, 30 сентября 2024Экономика

Люксовые отели Москвы резко увеличили доходы на фоне роста спроса россиян

IBC Real Estate: доходность номера в люксовых отелях Москвы выросла на 80 %

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

По итогам января-августа 2024 года средняя доходность номера в люксовых отелях Москвы выросла на 80 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигла отметки 19,6 тысячи рублей. О заметном росте спроса граждан на проживание в гостиницах премиум-класса сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании IBC Real Estate.

Этот сегмент столичного гостиничного бизнеса за отчетный период продемонстрировал самую высокую динамику, уточнили эксперты. Для сравнения, доходность номера в московских объектах среднего ценового сегмента составила 5000 рублей, продемонстрировав рост на 40 процентов.

Чаще интересоваться проживанием в столичных люксовых отелях стали не только россияне, но и иностранные туристы, отметила глава департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. На этом фоне растет и доходность номеров в подобного рода гостиничных объектах Москвы, резюмировала она.

Ранее аналитики Федеральной службы государственной статистики (Росстата) сообщили, что к началу сентября стоимость проживания в российских гостиничных номерах перестала расти. В свою очередь, цены на проживание в санаториях страны с 27 августа по 2 сентября опустились в среднем на 2,96 процента. Эксперты связали подобную динамику в первую очередь с окончанием сезона отпусков.

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