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08:54, 30 сентября 2024Бывший СССР

Масштабные пожары на территории ЛНР назвали умышленными поджогами

Пасечник: пожары в ЛНР стали результатом умышленных поджогов, причастных ищут

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ситуацию с машстабными пожарами на территории Луганской народной республики (ЛНР) удалось стабилизировать, ликвидированы крупные очаги возгорания, населенным пунктам ничего не угрожает. Об этом заявил в Telegram-канале Глава региона Леонид Пасечник, отметив, что инциденты в ЛНР — это результат умышленной деятельности поджигателей.

«Поручил силовым структурам принять меры по установлению лиц, причастных к поджогам. Если вам известны возможные поджигатели, прошу сообщать об этом в правоохранительные органы», — обратился к жителям региона Пасечник. Он также попросил граждан оперативно оповещать МЧС в случае обнаружения новых очагов возгорания.

Ранее сообщалось, что несколько улиц в поселке Сокологоровка ЛНР охвачены огнем, в населенном пункте была объявлена эвакуация. Из-за возгорания оказался обесточен весь поселок. Жителей размещают в пунктах временного размещения (ПВР).

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      Александра Синицына
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