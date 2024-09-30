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12:20, 30 сентября 2024Среда обитания

Мировые банки рекордно вложились в борьбу с изменением климата

Reuters: банки развития вложили в борьбу с потеплением рекордные $125 млрд

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

В 2023 году многосторонние банки развития (МБР) рекордно вложились в борьбу с изменением климата. Они направили на решение проблемы 125 миллиардов долларов, передает Reuters.

По сравнению с 2022-м, глобальное климатическое финансирование увеличилось на 25 процентов. В прошлом году сумма достигла только 111,2 миллиарда долларов. Вырос и объем средств, направленных в страны с низким и средним уровнем доходов населения, — с 60,9 миллиарда долларов до 74,7 миллиарда.

В отчет вошли 10 организаций, включая группы Всемирного банка (ВБ), а также банки развития Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Ранее во время Восточного экономического форума назвали способ замедлить глобальное потепление. В частности, решить проблему стремительного изменения климата поможет выпуск экологически нейтральных продуктов.

Александра Качан
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