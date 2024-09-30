Мошенники заставили российского пенсионера поджечь военкомат и попали на видео

Появилось видео обмана пенсионера из Петербурга, который поджег военкомат

Появилось видео с камер видеонаблюдения из квартиры 77-летнего жителя Петербурга, которого мошенники убедили поджечь военкомат. Кадрами делится Baza.

На видео видно, как пенсионер разговаривает по телефону. Из разговора становится понятно, что пожилого петербуржца убеждают быстро бросить коктейль Молотова в здание и уехать домой. В конце разговора аферист говорит «Служу России».

По информации издания, за несколько дней до поджога к мужчине приходил неизвестный, который забрал у него все сбережения, а также подписанную «бумагу о неразглашении информации».

Сам инцидент произошел в июле. Сообщалось, что на допросе пенсионер искренне заявлял о своем желании помочь правоохранительным органам «бороться с терроризмом и преступностью». Ранее «Лента.ру» рассказывала о том, как работают и сколько зарабатывают телефонные мошенники, как подбирают новые кадры и где находятся главные кол-центры, в которых каждый день обманывают сотни россиян.

