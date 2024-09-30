Мужчина сделал украшения из зубов напавшей на него акулы

Во Франции мужчина пережил нападение акулы и сделал серьги из ее зубов

Во Французской Полинезии молодой мужчина пережил нападение акулы и сделал украшения из ее зубов, застрявших у него в руке. Об этом пишет Daily Star.

20-летний Ангус Кокотт плавал под водой с маской, дыхательной трубкой и ластами в сопровождении друга. В какой-то момент друзья разделились, и на Кокотта напала темноперая серая акула. Она вгрызлась ему в руку и не отпускала, пока мужчина не вонзил в ее жабры нож для резки дайвингового линя. По его словам, на панику не было времени, поэтому он сразу начал действовать.

Когда хищная рыба уплыла, мужчине удалось забраться на риф и позвать на помощь. «Из руки буквально брызгала кровь — она была похожа на ободранную куриную ножку», — вспомнил Кокотт. Пострадавшего доставили в больницу на военном самолете. Как выяснилось, акула разорвала нервы и сухожилия в руке. Потребовались сложные операции и пересадка кожи. Из фрагментов акульих зубов, извлеченных из его тела, Кокотт позднее сделал себе серьги.

Дайвер отметил, что не винит акулу. Он понимает, что она просто защищала свою территорию. Хотя Кокотт все еще восстанавливается, он с нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться к фридайвингу.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, тупорылая акула укусила опытного серфера за ногу. Он перевязал рану тросом от серфа и добрался до больницы самостоятельно.