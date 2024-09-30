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19:13, 30 сентября 2024Из жизни

Мужчина сделал украшения из зубов напавшей на него акулы

Во Франции мужчина пережил нападение акулы и сделал серьги из ее зубов

Фото: PxHere

Во Французской Полинезии молодой мужчина пережил нападение акулы и сделал украшения из ее зубов, застрявших у него в руке. Об этом пишет Daily Star.

20-летний Ангус Кокотт плавал под водой с маской, дыхательной трубкой и ластами в сопровождении друга. В какой-то момент друзья разделились, и на Кокотта напала темноперая серая акула. Она вгрызлась ему в руку и не отпускала, пока мужчина не вонзил в ее жабры нож для резки дайвингового линя. По его словам, на панику не было времени, поэтому он сразу начал действовать.

Когда хищная рыба уплыла, мужчине удалось забраться на риф и позвать на помощь. «Из руки буквально брызгала кровь — она была похожа на ободранную куриную ножку», — вспомнил Кокотт. Пострадавшего доставили в больницу на военном самолете. Как выяснилось, акула разорвала нервы и сухожилия в руке. Потребовались сложные операции и пересадка кожи. Из фрагментов акульих зубов, извлеченных из его тела, Кокотт позднее сделал себе серьги.

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Дайвер отметил, что не винит акулу. Он понимает, что она просто защищала свою территорию. Хотя Кокотт все еще восстанавливается, он с нетерпением ждет момента, когда сможет вернуться к фридайвингу.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, тупорылая акула укусила опытного серфера за ногу. Он перевязал рану тросом от серфа и добрался до больницы самостоятельно.

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      Юлия Юткина
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