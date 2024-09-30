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18:55, 30 сентября 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили продвижение ВС России в Угледаре и Торецке

DeepState: ВС России продвинулись в Угледаре, Торецке и Невском

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Угледаре и Торецке в Донецкой народной республике (ДНР), а также заняли Невское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердили продвижение ВС России в городской черте Угледара и Торецка. Отмечается, что российские военные продвинулись в районе Водяного на угледарском направлении в ДНР.

Аналитики также рассказали о полном занятии ВС России населенного пункта Невское в ЛНР. Подчеркивается продвижение российские войск в районе населенного пункта Кругляковка на купянском направлении.

Ранее бойцы обороняющей Угледар 72-й отдельной механизированной бригады (ОМбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам. Отмечается, что у ВСУ в Угледаре заканчиваются продовольствие и боеприпасы.

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      Алевтина Запольская
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