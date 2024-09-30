На Украине подтвердили продвижение ВС России в Угледаре и Торецке

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Угледаре и Торецке в Донецкой народной республике (ДНР), а также заняли Невское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.
DeepState подтвердили продвижение ВС России в городской черте Угледара и Торецка. Отмечается, что российские военные продвинулись в районе Водяного на угледарском направлении в ДНР.
Аналитики также рассказали о полном занятии ВС России населенного пункта Невское в ЛНР. Подчеркивается продвижение российские войск в районе населенного пункта Кругляковка на купянском направлении.
Ранее бойцы обороняющей Угледар 72-й отдельной механизированной бригады (ОМбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам. Отмечается, что у ВСУ в Угледаре заканчиваются продовольствие и боеприпасы.