На Украине подтвердили продвижение ВС России в Угледаре и Торецке

DeepState: ВС России продвинулись в Угледаре, Торецке и Невском

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Угледаре и Торецке в Донецкой народной республике (ДНР), а также заняли Невское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердили продвижение ВС России в городской черте Угледара и Торецка. Отмечается, что российские военные продвинулись в районе Водяного на угледарском направлении в ДНР.

Аналитики также рассказали о полном занятии ВС России населенного пункта Невское в ЛНР. Подчеркивается продвижение российские войск в районе населенного пункта Кругляковка на купянском направлении.

Ранее бойцы обороняющей Угледар 72-й отдельной механизированной бригады (ОМбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам. Отмечается, что у ВСУ в Угледаре заканчиваются продовольствие и боеприпасы.