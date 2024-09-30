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10:23, 30 сентября 2024Мир

На Западе признали необходимость переговоров с Россией по Украине

UnHerd: на Западе все чаще стали признавать необходимость переговоров с Россией

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Западные политики все чаще стали признавать, что конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров с Россией и на основании стамбульских соглашений. Об этом заявил британский политолог Анатоль Ливен, его слова передает портал UnHerd.

«В реальности, западные политики в частном порядке все чаще стали признавать, что конфликт на Украине закончится на условиях, которые близки к стамбульским соглашениям. Поэтому существует необходимость как можно скорее начать переговоры с Россией», — отметил эксперт.

По мнению Ливена, Киеву придется подписать договор о нейтралитете, который будет включать те или иные международные гарантии безопасности и территориальной целостности.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад превратил Украину в военный плацдарм и свою колонию, нацеленную против России. Он отметил, что Москва пыталась мирно урегулировать украинский кризис, но переговоры закончились «ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит».

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      Дарья Устьянцева
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