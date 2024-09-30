UnHerd: на Западе все чаще стали признавать необходимость переговоров с Россией

Западные политики все чаще стали признавать, что конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров с Россией и на основании стамбульских соглашений. Об этом заявил британский политолог Анатоль Ливен, его слова передает портал UnHerd.

«В реальности, западные политики в частном порядке все чаще стали признавать, что конфликт на Украине закончится на условиях, которые близки к стамбульским соглашениям. Поэтому существует необходимость как можно скорее начать переговоры с Россией», — отметил эксперт.

По мнению Ливена, Киеву придется подписать договор о нейтралитете, который будет включать те или иные международные гарантии безопасности и территориальной целостности.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад превратил Украину в военный плацдарм и свою колонию, нацеленную против России. Он отметил, что Москва пыталась мирно урегулировать украинский кризис, но переговоры закончились «ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит».