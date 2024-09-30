Экс-полковник Жак Бо: на Западной Украине растет сопротивление режиму Киева

Из-за насильственной мобилизации мужского населения и противоречивых решений со стороны официальных властей в Киеве на Западной Украине растет сопротивление действующему режиму. Об этом в интервью YouТube-каналу Dialogue Works заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Оппозиция появилась внутри самой Украины, я говорю о западной части Украины. Итак, есть движение сопротивления, действующее в западной части Украины, и есть люди, сопротивляющиеся силовой мобилизации. Есть армия, которая постепенно начинает рассыпаться, и мы видим это каждый день: дезертиры, солдаты, которые отказываются воевать», — заявил экс-полковник.

По его словам, среди украинского населения растут сомнения в правильности решений гражданского и военного руководства страны.

Ранее отставной полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон заявил, что окружение Угледара говорит о серьезных проблемах для Вооруженных сил Украины. По его мнению, Москва может ждать, когда Киев сам попросит о мире. Он также отметил, что на любой удар украинской армии Россия может ответить вдвое сильнее.