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20:49, 30 сентября 2024Мир

На Западе заявили о сопротивлении насильственной мобилизации внутри Украины

Экс-полковник Жак Бо: на Западной Украине растет сопротивление режиму Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Из-за насильственной мобилизации мужского населения и противоречивых решений со стороны официальных властей в Киеве на Западной Украине растет сопротивление действующему режиму. Об этом в интервью YouТube-каналу Dialogue Works заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Оппозиция появилась внутри самой Украины, я говорю о западной части Украины. Итак, есть движение сопротивления, действующее в западной части Украины, и есть люди, сопротивляющиеся силовой мобилизации. Есть армия, которая постепенно начинает рассыпаться, и мы видим это каждый день: дезертиры, солдаты, которые отказываются воевать», — заявил экс-полковник.

По его словам, среди украинского населения растут сомнения в правильности решений гражданского и военного руководства страны.

Ранее отставной полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон заявил, что окружение Угледара говорит о серьезных проблемах для Вооруженных сил Украины. По его мнению, Москва может ждать, когда Киев сам попросит о мире. Он также отметил, что на любой удар украинской армии Россия может ответить вдвое сильнее.

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      Виктория Кондратьева
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