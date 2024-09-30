Названа возможная причина пожара в жилом доме в Москве

Причиной пожара в ЖК «Селигер Сити» в Дегунино мог стать взрыв газовых баллоны

Как сообщают местные жители, причиной пожара в жилом комплексе «Селигер Сити» в московском Дегунино мог стать взрыв газовых баллоны. Об этом сообщают «Известия» в Telegram-канале.

Отмечается, что в первые минуты пожара один человек выпрыгнул из окна. Очевидцы растянули одеяло, чтобы спасти тех, кто находился в здании, но в это время произошел хлопок и обрушился фасад здания, уточняет издание.

Как сообщил Дептранс Москвы, из-за возгорания в жилом доме перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3.

Пожар в ЖК «Селигер Сити» начался около 3 часов ночи по московскому времени. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жильцы дома в Ильменском проезде начали просить о помощи, двоих удалось спасти.

