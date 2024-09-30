Открытое горение в гостинице «Киев» в Дагестане ликвидировано

МЧС: открытое горение в гостинице «Киев» в Хасавюрте ликвидировано

Открытое горение на территории гостиницы «Киев» в Хасавюрте ликвидировано. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике Дагестан в своем Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано. Самостоятельно из здания вышли восемь человек», — сообщили в ведомстве.

Гостиница «Киев» загорелась в дагестанском Хасавюрте в ночь на 30 сентября. Уточнялось, что трехэтажное строение было полностью охвачено огнем. Здание находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По предварительным данным, существовала вероятность перехода пожара на соседние постройки. Пожар локализовали на площади 625 квадратов. Информации о пострадавших нет.

Постояльцы гостиницы выбирались наружу самостоятельно. Они выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня.