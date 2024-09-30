Постояльцы загоревшейся гостиницы «Киев» начали выпрыгивать из окон

Постояльцы гостиницы «Киев» начали выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня

Постояльцы загоревшейся гостиницы «Киев» в Дагестане начали выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Гостиница «Киев» загорелась в дагестанском Хасавюрте в ночь на 30 сентября. Уточняется, что трехэтажное строение полностью охвачено огнем. Здание находится на улице Омар-Гаджи Шахтаманова.

По предварительным данным, есть вероятность перехода пожара на соседние постройки. Пожар локализовали на площади 625 квадратов. Информации о пострадавших нет.

Ранее в центре Москвы загорелась гостиница «Птичка». Огонь быстро распространился по утеплителю. Проводка также загорелась. Спасателям пришлось вскрывать кровлю снаружи.