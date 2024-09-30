Перевозившие мешки марихуаны российские байкеры попали на видео

В ЕАО полиция поймала на дороге байкеров с мешками марихуаны

В Еврейской автономной области (ЕАО) полицейские задержали байкеров, перевозивших в мешках 17,5 килограмма марихуаны. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видны мужчины, лежащие на дороге, рядом стоят мотоциклы, на которых прикреплены мешки.

Полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЕАО получили оперативную информацию о перевозчиках наркотика. Три мотоцикла с пятью мужчинами остановили на региональной автодороге Амурзет — Биробиджан. К багажникам были прикреплены мешки с коноплей. Пятеро задержанных, четверо из которых имеют судимости, проживают в селе Амурзет. По их словам, они собрали дикорастущую коноплю в окрестностях соседнего села для личного употребления.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, двое арестованы.

22 сентября сообщалось, что во Владимирской области четырех родственников заподозрили в производстве марихуаны. Супруги перевозили ее, их 33-летний сын занимался сбытом, 76-летняя родственница выращивала растение в теплицах на приусадебном участке.