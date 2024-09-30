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18:38, 30 сентября 2024Силовые структуры

Подорвавший на бытовом газе многоэтажный дом россиянин сел в колонию

Суд дал 2,5 года жителю Астрахани за взрыв в жилом доме, где погибли два жильца

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Советский районный суд Астрахани приговорил к 2,5 года лишения свободы местного жителя, по вине которого в многоэтажном доме произошел взрыв бытового газа, в результате чего двое жильцов не выжили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ.

По информации следствия, астраханец пользовался в своей квартире нелегальным газовым оборудованием. В результате 8 августа 2023 года произошла утечка газа, которая привела к взрыву. 13 жильцов пострадали, двое не выжили.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл газ в квартире и угрожал устроить взрыв.

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      Артем Соколов
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