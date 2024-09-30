Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:41, 30 сентября 2024Россия

Похороны четверых отравившихся детей начались в Красноярском крае

Под Красноярском начались похороны четверых отравившихся детей

Кадр: Telegram-канал ТАСС

Похороны четверых отравившихся детей начались к Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованных агентством кадрах, сделанных в поселке Красная Сопка Назаровского района, видны приготовления к траурной церемонии. Рядом с ритуальными автомобилями стоят около двух десятков местных жителей.

Семья из шести человек отравилась 21 сентября — выжить удалось только отцу и беременной матери, детей 6, 11, 12 и 13 лет не спасли. В региональном главке Следственного комитета сообщили, что родители не проветрили дом после обработки дихлофосом.

Фигурантом уголовного дела может стать отец детей. При этом 34-летний глава семьи единственный принял таблетку от болей в животе, когда ему стало плохо. Сейчас следствие считает, что дети отравились средством от насекомых.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции начинается суд над Марин Ле Пен. Ее участие в президентских выборах оказалось под угрозой

      В России решили увеличить производство одного энергоносителя

      Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве

      Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатной заменой счетчиков

      Карди Би показала фигуру спустя две недели после родов

      В России разработают способные заменить «Орлан-10» и «Орлан-30» дроны

      В России предложили меры по борьбе с нелегальным наймом самозанятых

      В WhatsApp появится новая функция

      В США отказались выделять пострадавшим от урагана «Хелен» дополнительную помощь

      Путин высказался об СВО в годовщину вхождения Донбасса и Новороссии в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше