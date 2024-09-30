Похороны четверых отравившихся детей начались в Красноярском крае

Под Красноярском начались похороны четверых отравившихся детей

Похороны четверых отравившихся детей начались к Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованных агентством кадрах, сделанных в поселке Красная Сопка Назаровского района, видны приготовления к траурной церемонии. Рядом с ритуальными автомобилями стоят около двух десятков местных жителей.

Семья из шести человек отравилась 21 сентября — выжить удалось только отцу и беременной матери, детей 6, 11, 12 и 13 лет не спасли. В региональном главке Следственного комитета сообщили, что родители не проветрили дом после обработки дихлофосом.

Фигурантом уголовного дела может стать отец детей. При этом 34-летний глава семьи единственный принял таблетку от болей в животе, когда ему стало плохо. Сейчас следствие считает, что дети отравились средством от насекомых.