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22:25, 30 сентября 2024Силовые структуры

Полковника Росгвардии арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Суд арестовал полковника Росгвардии Гамаюнова по делу о мошенничестве

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Военный 235-й гарнизонный суд арестовал экс-начальника авиационно-технической службы Росгвардии Олега Гамаюнова по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамаюнова Олега Олеговича», — заявил собеседник агентства.

Фигурант подозревается в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), он отправлен в СИЗО на два месяца, до 26 ноября 2024 года.

В суде подтвердили арест Гамаюнова, однако отказались уточнить его должность, поскольку заседание проходило в закрытом режиме, говорится в материале.

Ранее суд продлил арест бывшему начальнику вещевого управления Министерства обороны России Владимиру Демчику по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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      Марина Совина
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