Экс-главе вещевого управления Минобороны продлили арест по делу о получении взятки

Суд продлил арест бывшему начальнику вещевого управления Министерства обороны России Владимиру Демчику по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.
Демчик останется под стражей до 1 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что суд арестовал его недвижимость и 100 миллионов рублей.
Экс-главу вещевого управления Минобороны арестовали 6 августа, предъявив обвинения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Свою вину он не признал.
Полковник запаса Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года, а затем стал заместителем генерального директора ООО «Текстильная торговая компания».