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12:40, 30 сентября 2024Силовые структуры

Экс-главе вещевого управления Минобороны продлили арест по делу о получении взятки

Суд продлил арест экс-главе вещевого управления Минобороны Демчику

Суд продлил арест бывшему начальнику вещевого управления Министерства обороны России Владимиру Демчику по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Демчик останется под стражей до 1 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что суд арестовал его недвижимость и 100 миллионов рублей.

Экс-главу вещевого управления Минобороны арестовали 6 августа, предъявив обвинения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Свою вину он не признал.

Полковник запаса Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года, а затем стал заместителем генерального директора ООО «Текстильная торговая компания».

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      Илона Палей
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