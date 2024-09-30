Суд арестовал недвижимость и 100 миллионов рублей экс-главы управления Минобороны

Суд арестовал недвижимость экс-главы вещевого управления Минобороны РФ Демчика

Суд арестовал недвижимость и 100 миллионов рублей бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны России Владимира Демчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Арестованы загородный дом и трехкомнатная квартира полковника запаса. Это сделано в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом.

Владимир Демчик занимал должность начальника вещевого управления Минобороны до апреля 2018 года, а затем стал заместителем генерального директора ООО «Текстильная торговая компания». Его арестовали 6 августа, предъявив обвинения в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. Дело связано с контрактами по пошиву головных уборов.