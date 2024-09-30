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19:32, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный комик посетил США и рассказал об удивившей его особенности страны

Комик Хугаев: уличные артисты в США получают деньги за занятие фитнесом

Фото: Jimin Kim / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярный российский юморист Хетаг Хугаев посетил США и рассказал об удивившей его особенности страны. Подробностями он поделился в видео, доступном на его YouTube-канале.

Хугаев вспомнил, как на улицах Беверли-Хиллс мужчина приятной внешности и спортивного телосложения тренировался с фитнес-резинкой и получал за это занятие деньги от прохожих. «Он просто афроамериканец, генетическую лотерею 100 из 100 выиграл, просто джекпот», — пояснил комик.

Юморист также показал видео, на котором запечатлен уличный артист. В ролике видно, как прохожие американцы наблюдают за выступлением мужчины и снимают его на камеру. «В моменте я понял, что я уже 12 минут на него смотрю, как неловко было, это киборг какой-то был, но я ему деньги не кидал», — заключил он.

Ранее блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в Лос-Анджелесе, раскрыла минусы города. По ее словам, после пандемии коронавируса город стал грязным, в нем появилось много бездомных.

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      Олег Давыдов
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