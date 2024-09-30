После взрыва на железнодорожном мосту под Самарой возбудили дело

В Самарской области следователи возбудили дело после взрыва на ж/д мосту

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту в районе города Кинель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря антитеррористической комиссии региона Сергея Решетова.

Дело завели по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

По словам Решетова, правоохранители выяснили, что взрыв произошел после «беззаконного вмешательства». В результате ЧП произошло существенное разрушение двух железобетонных плит и плиты дисбалансного мостового полотна.

Днем 28 сентября на железнодорожном мосту в Самарской области прогремел мощный взрыв.

