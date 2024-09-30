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12:20, 30 сентября 2024Силовые структуры

После взрыва на железнодорожном мосту под Самарой возбудили дело

В Самарской области следователи возбудили дело после взрыва на ж/д мосту

Кадр: Сетевое издание «Смотрим»

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело после взрыва на железнодорожном мосту в районе города Кинель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря антитеррористической комиссии региона Сергея Решетова.

Дело завели по статье 281 УК РФ («Диверсия»).

По словам Решетова, правоохранители выяснили, что взрыв произошел после «беззаконного вмешательства». В результате ЧП произошло существенное разрушение двух железобетонных плит и плиты дисбалансного мостового полотна.

Днем 28 сентября на железнодорожном мосту в Самарской области прогремел мощный взрыв.

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