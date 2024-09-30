В июле 2024 года поставки российских товаров в Индию снизились на 9 процентов

В июле 2024 года поставки российских товаров в Индию резко снизились. Об этом со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности республики сообщает РИА Новости.

За месяц в Индию экспортировали продукции на 5,4 миллиарда долларов. При этом в июне поставки составили шесть миллиардов, снижение составило порядка девяти процентов в месячном выражении. В результате Россия опустилась на третью позицию среди торговых партнеров, уступив ОАЭ — Эмираты нарастили продажи на шесть процентов, до 5,7 миллиарда долларов. Лидером среди стран оказался Китай с показателем в 10,3 миллиарда долларов.

При этом в сравнении с июлем 2023-го поставки российских товаров в Индию выросли на 23 процента. С начала года экспорт вырос до 40 миллиардов, на 13 процентов больше год к году. Выше результат у Китая — 61 миллиард долларов (плюс 10 процентов год к году), в то время как экспорт из ОАЭ подскочил до 35 миллиардов (плюс 34 процента).

В свою очередь Индия также снизила поставки в Россию. В августе республика экспортировала товаров на 435 миллионов долларов против 475 миллионов месяцем ранее. За полгода при этом объем индийского экспорта вырос до рекордных 2,9 миллиарда долларов (плюс 28 процентов). Для Индии Россия остается четвертым основным торговым партнером.

По данным Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), если Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заключит с Индией соглашение о свободной торговле, ВВП России получит дополнительные 1,52 процента роста. В денежном выражении этот рост оценивается в 32,4 миллиарда долларов. В целом для союза прирост ВВП составит 1,47 процента, или 34,9 миллиарда долларов.