Пожаловавшаяся на развод из-за бытовой причины женщина нашла поддержку в сети

Женщина, прожившая в браке всего два года, рассказала в сети, что решилась на развод с мужем по бытовой причине. О переполнившем чашу ее терпения событии она рассказала на форуме Reddit.

Автор сообщения пожаловалась, что муж никогда не помогает ей по дому, хотя работает меньше нее. Она отметила, что на ее плечи легли даже технические вопросы по уходу за жильем, в то время как супруг тратит все свободное время на просмотр видео в интернете. По словам женщины, разговор на эту тему не дал результата.

Более того, однажды она попросила мужа приготовить ужин, так как сама уходила на 12-часовую смену, но когда вернулась домой, обнаружила, что тот не исполнил ее простую просьбу. «Он не работал три недели, но по дому ничего не делал. Он обещал, что приготовит еду, когда я вернусь с работы в понедельник. После 12-часовой смены я прихожу домой и вижу, что он ничего не сделал. В свое оправдание он заявил, что ему попросту не хотелось готовить», — посетовала обиженная жена.

В результате женщина купила себе готовую еду. Когда же муж спросил, почему она заказала ужин только для себя, ответила, что будет поступать с ним так же, как и он с ней.

Несколько дней спустя автор сообщения приготовила для себя еду впрок, чтобы не стоять у плиты после длинных рабочих смен, однако муж съел все ее заготовки, вновь пообещав приготовить ужин, но не сделал этого. Она призналась, что хочет развестись несмотря на то, что все еще любит мужа.

Комментаторы под постом призвали женщину расстаться с супругом, так как, по их мнению, в браке оба партнера должны заботиться друг о друге. «Вы перепробовали все, что могли. Отношения требуют, чтобы обе стороны работали над ними. Он не только отказывается делать свою часть работы, он фактически делает все возможное, чтобы усложнить вам жизнь. Я бы давно ушла от него. Одного лишь несправедливого разделения работы мне бы хватило», — высказалась одна из комментаторов. Другой добавил, что мужу наплевать на чувства женщины, а об уважении и говорить не приходится, поэтому развод в этом случае — оптимальный вариант.

Ранее мужчины и женщины назвали на Reddit неожиданные отбивающие желание заняться сексом причины. Например, один из комментаторов признался, что его влечение моментально угасает из-за улыбки партнерши со слишком белыми и ровными зубами.