В Ассоциации менеджеров рассказали о будущем коммуникационных профессий

Шкаровская: в будущем снизится роль узконаправленных специальностей в рекламе

В ММПЦ «Россия сегодня» состоялось заседание комитета Ассоциации менеджеров по СМИ и информационной политике на тему «Профессия «коммуникатор»: практичное сегодня, футуристичное завтра».

В формате паблик-тока приглашенные эксперты обсудили, какие направления деятельности включает в себя современное понятие «коммуникатор», как изменилась профессия за последние десятилетия, а также какие ключевые навыки и компетенции будут определять профессионалов в сфере коммуникаций в ближайшем будущем.

Модератор встречи директор по корпоративным коммуникациям QIWI, сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ирэн Шкаровская, представила результаты нового исследования Ассоциации менеджеров «Будущее коммуникационных профессий», которые позволили понять современные тенденции развития коммуникационной отрасли и смоделировать, как изменятся коммуникационные профессии в будущем.

«Результаты исследования показали, что размытие границ между PR, SMM, маркетингом и рекламой, персонализация коммуникаций, использование VR и других новейших технологий окажут значительное влияние на развитие коммуникационных профессий в ближайшие 5-10 лет. Респонденты также обозначили, что верят в появление таких профессий, как продюсер смыслового поля, редактор агрегаторов контента и менеджер кросс-культурной коммуникации. При этом, по мнению опрошенных нами респондентов, в будущем снизится роль узконаправленных специальностей, например, спичрайтеров или специалистов по рекламе», — пояснила она.

В свою очередь руководитель центра развития коммуникаций в сфере IТ «Приоритет» Валерий Левченко напомнил, что за 20 лет существования профессии технологически изменилось многое, в том числе появилась возможность таргетировать и кластеризовать информацию, что привело к совершенствованию методов оценки PR-активности.

«С развитием в России мультимедийной журналистики коммуникаторам всех мастей приходится осваивать новейшие технологии и инструментарий интегрированных коммуникаций. Профессиональный коммуникатор должен идти в ногу со временем, отвечая на запросы и потребности целевой аудитории», — добавил он.

А эксперт по стратегическим коммуникациям Кермен Манджиева подчеркнула важность определения наиболее востребованного инструментария, с помощью которого коммуникатор может влиять на бизнес-процессы, ведь вызовы стали намного сложнее. В том числе, по мнению Манджиевой, существует большая разница во взглядах на профессию и компетенции у опытных и молодых специалистов.

Манджиева предположила, что в будущем коммуникаторы все чаще будут работать с компаниями в качестве PR бизнес-партнеров. Уже сейчас многие коммуникаторы реализуют параллельную карьеру, когда один специалист ведет несколько компаний и в дополнение занимается собственными проектами в консалтинге.

В то же время управляющий директор Red Digital Мария Высоцкая отметила, что раньше профессия требовала наличия фундаментальных знаний, полученных в университете. Сегодня же зачастую достаточно уметь вовремя публично высказаться на широкую аудиторию на популярную тему или ярко заявить о своем продукте.

Говоря о будущем, эксперт также спрогнозировала разделение на профессиональных коммуникаторов и любителей, при этом роль профессионалов будет расти: современный коммуникатор должен быть хорошо подкован юридически, отслеживать нововведения в законодательстве в области маркетинга и рекламы.

Участники паблик-тока пришли к выводу, что коммуникация все больше персонифицируется. А с ростом технологий, которые позволяют это делать еще более эффективно, увеличивается роль профессионалов, которые помогают настраивать определенное смысловое поле.

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