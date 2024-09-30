Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:01, 30 сентября 2024Забота о себе

Психотерапевт дал советы новичкам на секс-вечеринках

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог и психотерапевт Сильва Невес рассказал, что к походам на секс-вечеринки нужно тщательного готовиться. В авторской колонке для Women`s Health эксперт дал советы желающим посетить подобные мероприятия новичкам.

В первую очередь Невес порекомендовал «провести расследование», то есть убедиться, что будущая вечеринка точно будет отвечать желаниям и потребностям. «Некоторые вечеринки популярны среди людей определенного возраста, поэтому лучше позвонить в клуб и спросить о постоянной клиентуре. Кроме того, в каждом заведении есть особые требования к таким мероприятиям, о них тоже следует разузнать заранее», — рекомендовал психотерапевт.

Важно, по его мнению, позаботиться и о безопасном сексе. Все клубы предоставляют презервативы и смазки на секс-вечеринках, и все же лучше отправляться туда со своими средствами контрацепции, считает Невес. Также через некоторое время после вечеринки важно пройти обследование на венерические заболевания, продолжил он.

На секс-вечеринке нужно четко определить, что вам комфортно, а что — нет. Заранее подумайте, чего вы хотите от этого опыта. Хотите ли вы прийти, посмотреть, как другие занимаются сексом, или, может быть, сами немного поцеловаться? Хотите ли вы принять участие в более откровенном сексуальном эксперименте? Если да, то в каком именно?

Сильва Невеспсихотерапевт

Эксперт подчеркнул, что посещение секс-вечеринки не означает, что кто-то может прикасаться к другому человеку без его согласия. Нормально говорить «нет» кому угодно, отклонять предложения и просто уходить. Прежде чем вступать в сексуальные отношения с кем-либо, необходимо сообщить о границах допустимого. «Прежде чем дотронуться до другого человека, спросите разрешения. Не вмешивайтесь в чужую игру, если вас не пригласили. Не снимайте видео и не фотографируйте, так как это вторжение в частную жизнь других людей. В большинстве клубов есть протоколы, касающиеся проноса устройств на вечеринки», — заключил Невес.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Ранее Сильва Невес предупредил о трудностях, которые могут возникнуть в полиаморных отношениях. Он пояснил, что при выборе подобного типа отношений нужно вести дневник, чтобы не запутаться в партнерах.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам захотели разрешить передавать своим родителям пенсионные баллы

      Доктор Мясников раскрыл связь сахарозаменителей и диабета

      Боец самообороны погиб при атаке ВСУ на российский регион

      МЧС назвало число госпитализированных после ДТП под Краснодаром

      Один человек погиб в результате пожара в ЖК «Селигер Сити»

      Появление баллонов в доме в ЖК «Селигер Сити» объяснили

      Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

      МЧС России проведет проверку систем оповещения населения

      Пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве потушили

      В Киеве произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше