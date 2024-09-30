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03:27, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Раскрыт оборот рекламы у иноагентов

«Ведомости»: рекламные доходы иноагентов упали на 75% в 1 полугодии 2024 года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В январе – июне 2024 года рекламодатели потратили на продвижение товаров и услуг в блогах иностранных агентов 46,7 миллиона рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора (РКН).

За этот период в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) были внесены сведения об объеме бюджетов рекламных размещений у десяти иноагентов. При этом в январе – июне 2023 года аналогичный показатель достиг 75,7 миллиона рублей, тогда участники рекламного рынка сообщили в ЕРИР о размещениях у 12 иноагентов.

Основной объем затрат на рекламу у блогеров-иноагентов пришелся на январь — февраль: у десяти иноагентов были размещены рекламные материалы на общую сумму 32,2 миллиона рублей. В марте в силу вступил запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов для предпринимателей и компаний. В марте — июне 2024 года совокупный бюджет рекламных размещений у шести иноагентов составил 14,5 миллиона рублей, раскрыли оборот в РКН.

По оценке Ассоциации блогеров и агентств (АБА), доходы топ-10 крупнейших блогеров-иноагентов от рекламных интеграций сократились в январе — июне 2024 года на 75 процентов к январю — июню 2023 года до 84,7 миллиона рублей. Полностью доходы от рекламных интеграций в первом полугодии 2024 года отсутствовали у журналиста Алексея Пивоварова (признан Минюстом России иноагентом) ( в Telegram исследовался только его личный канал) и политолога Екатерины Шульман (признана Минюстом России иноагентом). У остальных блогеров-иноагентов из топ-10 доходы от рекламных интеграций не исчезли полностью, но существенно сократились. Меньше всего они упали у журналиста Юрия Дудя (признан Минюстом России иноагентом). АБА уточняет, что реклама в блогах иноагентов интересна компаниям с юрлицами, зарегистрированными не в России.

Ранее сообщалось, что против блогера Максима Каца (признан Минюстом России иноагентом) могут завести уголовное дело из-ща несоблюдения обязанностей иноагента. Сейчас в отношении него ведется проверка.

В августе были опубликованы расценки на рекламу у покинувших Россию блогеров. Самой популярной и дорогой площадкой является YouTube. Максимально высокие тарифы на платформе у комика Данилы Поперечного (признан Минюстом России иноагентом).

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      Марина Совина
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