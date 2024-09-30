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14:41, 30 сентября 2024Экономика

России спрогнозировали заметное снижение вывоза ключевой агропродукции

«Русагротранс»: экспорт пшеницы из РФ может упасть до 4,4-4,8 млн тонн в октябре

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам октября 2024 года суммарные объемы вывоза российской пшеницы могут упасть до 4,4-4,8 миллиона тонн. О вероятном снижении экспорта ключевой агропродукции из РФ сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков центра «Русагротранс».

Для сравнения, в октябре прошлого года отечественные агроэкспортеры смогли отправить за границу в общей сложности 5,1 миллиона тонн пшеницы. Таким образом, если прогноз экспертов «Русагротранса» сбудется, экспорт этой продукции может просесть на 300-700 тысяч тонн.

Аналитики утверждают, что подобной динамике может поспособствовать в том числе отсутствие резкого роста цен на мировом рынке. В этих условиях отправлять пшеницу иностранным покупателем невыгодно. На этом фоне эксперты также понизили прогноз экспорта российской пшеницы в сентябре — с 5,47 до 5,35 миллиона тонн.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что по итогам 2023-2024 сельскохозяйственного года, завершившегося 30 июня, из России за границу было отправлено в общей сложности 72 миллиона тонн зерна. Что касается нынешнего сельхозгода, то объемы вывоза из РФ, по оценке ведомства, могут сократиться примерно до 60 миллионов тонн.

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